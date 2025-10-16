Les sneakers : passion de collectionneur ou placement financier ?
par Benoît Faye, Full Professor Inseec Business School, Chercheur associé LAREFI Université de Bordeaux Economiste des marchés du vin, de l'art contemporain et Economiste urbain, INSEEC Grande École
Éric Le Fur, Professeur, INSEEC Grande École
Accessoires de mode, certaines paires de sneakers sont aussi devenues des biens spéculatifs. Quels sont les risques ? Pour quelle rentabilité ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 16 octobre 2025