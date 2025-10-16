Côte d’Ivoire. Les autorités doivent arrêter de réprimer les manifestations pacifiques à l’approche de l’élection présidentielle

par Amnesty International

Les autorités ivoiriennes doivent respecter et protéger le droit de manifester et autoriser la tenue de rassemblements pacifiques, a déclaré Amnesty International aujourd’hui, après la dispersion d’une manifestation pacifique par les forces de sécurité à Abidjan et l’arrestation de 255 personnes à l’approche de l’élection présidentielle du 25 octobre. Le 2 octobre 2025, le Conseil […] The post Côte d’Ivoire. Les autorités doivent arrêter de réprimer les manifestations pacifiques à l’approche de l’élection présidentielle appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet