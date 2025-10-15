L’ONU appelle à tripler les fonds pour protéger les forêts tropicales en voie de disparition

De nombreuses forêts tropicales, régulatrices du climat et garantes de la sécurité alimentaire mondiale, disparaissent à un rythme alarmant en raison de l’activité humaine. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) appelle à tripler les investissements annuels pour les préserver.



