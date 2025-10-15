La faim dans le monde gagne du terrain : le PAM au bord de la rupture de stock

Face à un effondrement des financements humanitaires, le Programme alimentaire mondial (PAM) avertit que six de ses opérations les plus vitales – de la RDC à Haïti, en passant par l’Afghanistan – risquent d’être interrompues d’ici la fin de l’année.

