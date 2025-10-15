Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La faim dans le monde gagne du terrain : le PAM au bord de la rupture de stock

Face à un effondrement des financements humanitaires, le Programme alimentaire mondial (PAM) avertit que six de ses opérations les plus vitales – de la RDC à Haïti, en passant par l’Afghanistan – risquent d’être interrompues d’ici la fin de l’année.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’ONU appelle à tripler les fonds pour protéger les forêts tropicales en voie de disparition
~ Bangladesh : l’ONU salue un pas décisif vers la vérité et la justice pour les disparitions forcées
~ Une main-d’œuvre expérimentée, mais peu sollicitée : quelles solutions pour garder les personnes aînées au travail ?
~ Le plan de cessez-le-feu de Trump mènera-t-il vraiment à une paix durable au Moyen-Orient ? L’avenir le dira
~ Hausse record des niveaux de CO₂ dans l'atmosphère en 2024, alerte l'ONU
~ L’ONU réclame un triplement des fonds pour protéger les forêts menacées de disparition
~ Gaza : l’afflux massif d’aide humanitaire menacé par des blocages
~ Initiative ONU80 : Guterres propose un programme de réformes à « impact maximal »
~ Maroc : Répression violente de manifestations
~ Patrimoine immatériel : quand la tradition devient un instrument de pouvoir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter