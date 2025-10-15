Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Bangladesh : l’ONU salue un pas décisif vers la vérité et la justice pour les disparitions forcées

L’ouverture de poursuites contre des personnes accusées d’être responsables de disparitions forcées et d'actes de torture sous le précédent gouvernement au Bangladesh constitue une étape importante vers la reddition de comptes, a déclaré mercredi le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
