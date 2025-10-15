Une main-d’œuvre expérimentée, mais peu sollicitée : quelles solutions pour garder les personnes aînées au travail ?

par Hugo Asselin, Professeur titulaire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Pascale Charlebois, Agente de recherche, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)