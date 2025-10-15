Une main-d’œuvre expérimentée, mais peu sollicitée : quelles solutions pour garder les personnes aînées au travail ?
par Hugo Asselin, Professeur titulaire, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Pascale Charlebois, Agente de recherche, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
De plus en plus de personnes âgées souhaitent ou doivent rester actives. Pourtant, préjugés et obstacles freinent encore leur participation au marché du travail.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 15 octobre 2025