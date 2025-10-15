L’ONU réclame un triplement des fonds pour protéger les forêts menacées de disparition

Les forêts tropicales les plus menacées de disparition sont également les plus vitales pour les populations, affirme le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), qui plaide pour un triplement des investissements annuels pour les protéger.



Lire l'article complet