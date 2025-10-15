Gaza : l’afflux massif d’aide humanitaire menacé par des blocages

Une semaine après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les promesses d’afflux d’aide à Gaza se heurtent à des blocages, malgré des débuts encourageants. Mercredi, Tom Fletcher, le chef humanitaire de l’ONU, a exhorté les deux parties à tenir leurs engagements et à ne pas faire dérayer les « immenses progrès accomplis » depuis la trêve.



