Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : l’afflux massif d’aide humanitaire menacé par des blocages

Une semaine après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les promesses d’afflux d’aide à Gaza se heurtent à des blocages, malgré des débuts encourageants. Mercredi, Tom Fletcher, le chef humanitaire de l’ONU, a exhorté les deux parties à tenir leurs engagements et à ne pas faire dérayer les « immenses progrès accomplis » depuis la trêve.


© Nations Unies -
