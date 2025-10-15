Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Monde. La publication de l’accord sur le pays hôte de la COP30 avec le Brésil est une avancée pour la transparence

par Amnesty International
Amnesty International et 34 autres organisations ont publié une lettre ouverte saluant la publication de l’accord entre le gouvernement brésilien et le secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) pour la 30e conférence des parties sur le climat (COP30) qui se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025. « Les efforts de la société […] The post Monde. La publication de l’accord sur le pays hôte de la COP30 avec le Brésil est une avancée pour la transparence appeared first on Amnesty International. ]]>


