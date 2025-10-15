Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Colombie. Condamnation de l’attentat contre un défenseur vénézuélien des droits humains

par Amnesty International
Réagissant à l’attentat perpétré à Bogota aujourd’hui, 13 octobre, contre Yendri Velásquez, demandeur d’asile et défenseur des droits humains vénézuélien, et un autre militant vénézuélo-colombien, Amnesty International a déclaré : « Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’attentat contre notre collègue Yendri Velásquez, commis à Bogota. Les autorités colombiennes doivent garantir un accès rapide à la protection […] The post Colombie. Condamnation de l’attentat contre un défenseur vénézuélien des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une main-d’œuvre expérimentée, mais peu sollicitée : quelles solutions pour garder les personnes aînées au travail ?
~ Le plan de cessez-le-feu de Trump mènera-t-il vraiment à une paix durable au Moyen-Orient ? L’avenir le dira
~ Hausse record des niveaux de CO₂ dans l'atmosphère en 2024, alerte l'ONU
~ L’ONU réclame un triplement des fonds pour protéger les forêts menacées de disparition
~ Gaza : l’afflux massif d’aide humanitaire menacé par des blocages
~ Initiative ONU80 : Guterres propose un programme de réformes à « impact maximal »
~ Maroc : Répression violente de manifestations
~ Patrimoine immatériel : quand la tradition devient un instrument de pouvoir
~ Pardonner à l’assassin de son époux : Enjeux spirituels et politiques du geste d’Erika Kirk
~ Les mécanismes de la corruption illustrés par le cas de Malte
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter