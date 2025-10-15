Colombie. Condamnation de l’attentat contre un défenseur vénézuélien des droits humains

par Amnesty International

Réagissant à l’attentat perpétré à Bogota aujourd’hui, 13 octobre, contre Yendri Velásquez, demandeur d’asile et défenseur des droits humains vénézuélien, et un autre militant vénézuélo-colombien, Amnesty International a déclaré : « Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’attentat contre notre collègue Yendri Velásquez, commis à Bogota. Les autorités colombiennes doivent garantir un accès rapide à la protection […] The post Colombie. Condamnation de l’attentat contre un défenseur vénézuélien des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet