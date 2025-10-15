Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Russie. Les autorités intensifient leurs attaques contre les militant·e·s en exil en accusant le Comité anti-guerre de « terrorisme »

par Amnesty International
En réaction à l’ouverture d’une procédure pénale contre des figures de l’opposition en exil et des membres du Comité anti-guerre de Russie – une initiative conjointe du mouvement anti-guerre russe en exil – pour des faits liés au terrorisme, Marie Struthers, directrice pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale d’Amnesty International, a déclaré : « La procédure […] The post Russie. Les autorités intensifient leurs attaques contre les militant·e·s en exil en accusant le Comité anti-guerre de « terrorisme » appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
