Canada. Des organisations internationales de défense des droits humains vont suivre attentivement le prononcé de la peine contre les défenseur·e·s des terres autochtones poursuivis en justice par les autorités

par Amnesty International

Amnesty International, les Brigades de paix internationales et Front Line Defenders vont suivre de près, durant la semaine du 13 octobre 2025, le prononcé de la peine contre des défenseur·e·s des terres autochtones poursuivis en justice par le Canada pour avoir protégé le territoire wet’suwet’en non cédé contre la construction d’un gazoduc. Une délégation de représentant·e·s […] The post Canada. Des organisations internationales de défense des droits humains vont suivre attentivement le prononcé de la peine contre les défenseur·e·s des terres autochtones poursuivis en justice par les autorités…



Lire l'article complet