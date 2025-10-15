Maroc : Répression violente de manifestations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres des forces de sécurité avançaient devant un véhicule utilisant un canon à eau pour disperser des jeunes manifestants réclamant des réformes des soins de santé et de l'éducation, à Salé, au Maroc, le 1er octobre 2025. © 2025 Mosa'ab Elshamy/AP Photo (Beyrouth) — Les autorités marocaines ont violemment réprimé des manifestations organisées par un collectif de jeunes appelant à de vastes réformes des services publics, ce qui a entraîné des décès et des arrestations massives, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités devraient plutôt écouter…



