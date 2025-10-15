Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Gouvernement Lecornu : « Le PS, nouvel arbitre du pouvoir, est dans une situation politique très compliquée »

par Benjamin Morel, Maître de conférences en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas, chercheur au CERSA et chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique (ISP), Université Paris-Panthéon-Assas
Sébastien Lecornu a annoncé la suspension de la réforme des retraites, sésame pour obtenir un accord de non-censure du PS. La logique du consensus progresse-t-elle en France ?La Conversation


