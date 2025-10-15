En RDC, un frémissement diplomatique après des mois d’enlisement

Après la déception provoquée par la poursuite des combats dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en dépit d’un accord de cessez-le-feu conclu en juillet, une nouvelle lueur d’espoir est apparue mardi avec la signature, à Doha, d’un mécanisme de suivi entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23.



