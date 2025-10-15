Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RDC, un frémissement diplomatique après des mois d’enlisement

Après la déception provoquée par la poursuite des combats dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en dépit d’un accord de cessez-le-feu conclu en juillet, une nouvelle lueur d’espoir est apparue mardi avec la signature, à Doha, d’un mécanisme de suivi entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23.


© Nations Unies -
