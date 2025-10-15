Tolerance.ca
Le pouvoir des mâles n’est pas la norme chez les primates. Conversation avec Élise Huchard

par Élise Huchard, Directrice de recherche au CNRS, Université de Montpellier
Des babouins chacma, où le mâle domine strictement jusqu’aux lémuriens, où ce sont les femelles qui sont au sommet de la hiérarchie, en passant par les très égalitaires bonobos, tout existe dans la nature.La Conversation


