Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Russie : la logistique de l’ombre contre les sanctions occidentales

par Gilles Paché, Professeur des Universités en Sciences de Gestion, Aix-Marseille Université (AMU)
Les sanctions occidentales poussent la Russie à emprunter des routes alternatives et à exploiter un « marché gris » pour ses approvisionnements. Une nouvelle géographie des échanges se dessine-t-elle ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
