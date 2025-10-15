Burkina Faso : Des employés d’une ONG détenus en pleine crise humanitaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Photo d'abris dans le camp de personnes déplacées à Dori, au Burkina Faso, le 29 mai 2024. © 2024 FANNY NOARO-KABRE/AFP via Getty Images (Nairobi) – La junte militaire au Burkina Faso détient injustement huit travailleurs humanitaires qui contribuaient à faire face à la crise humanitaire dans le pays, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient immédiatement abandonner les accusations infondées portées à leur encontre et les libérer.Vers la fin juillet 2025, les services de renseignement burkinabè à Ouagadougou, la capitale du pays, ont…



Lire l'article complet