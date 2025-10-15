Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Brésil : Des ranchs illégaux dévastent la forêt tropicale et des moyens de subsistance

par Human Rights Watch
Play Video L’élevage illégal de bétail a dévasté les territoires de petits propriétaires terriens et de communautés autochtones dans la région de l’Amazonie où se tiendra cette année la COP30, le sommet sur le climat.Malgré ses engagements de longue date, l’entreprise JBS, principal producteur de viande dans le monde, ne dispose pas de système de traçage de ses fournisseurs indirects de bétail ; l’entreprise s’est donc peut-être approvisionnée en bétail provenant d’élevages illégaux dans les territoires concernés.Le gouvernement brésilien devrait démanteler les ranchs pratiquant l’élevage…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
