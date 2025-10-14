Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les énergies renouvelables atteignent des records mais le monde prend du retard sur les objectifs de 2030

Alors que les capacités des États en matière d'énergies renouvelables atteignent des records, elles restent insuffisantes pour atteindre les objectifs fixés pour 2030, selon un nouveau rapport publié mardi dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP30) qui se déroulera au Brésil le mois prochain.


© Nations Unies -
