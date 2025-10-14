Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : l’UNICEF alerte sur une enfance à bout de souffle

Port-au-Prince se réveille au son des rafales. Dans les ruelles de Cité Soleil ou de Delmas, les cris d’enfants se confondent avec les détonations. Certains ne savent pas s’ils atteindront l’école. D’autres ne savent même plus où elle se trouve.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La face cachée de nos écrans : entre mines artisanales et technologie « verte »
~ Suprématie systématisée : les conséquences d'une foi aveugle en la technologie
~ Ukraine : un convoi d'aide de l'ONU attaqué par des drones russes
~ Les énergies renouvelables atteignent des records mais le monde prend du retard sur les objectifs de 2030
~ Pourquoi plus de 670 millions de personnes souffrent-elles de la faim ?
~ Gaza : 70 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire l'enclave dévastée
~ Libye : deux gouvernements, une même impasse
~ Les adolescents confient-ils désormais leurs secrets aux intelligences artificielles ?
~ Retour du loup : sociologie d’un grand remue-ménage
~ Moins de remords, plus de triche : l’effet inquiétant des IA sur notre honnêteté
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter