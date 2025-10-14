Gaza : 70 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire l'enclave dévastée

Environ 70 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire la bande de Gaza et la rendre plus sûre après deux ans de guerre, ont déclaré mardi des experts de l'ONU, tandis que les agences humanitaires ont signalé que l'aide fournie était actuellement bien trop faible pour répondre aux besoins des Palestiniens désespérés.



Lire l'article complet