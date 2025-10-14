Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : 70 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire l'enclave dévastée

Environ 70 milliards de dollars seront nécessaires pour reconstruire la bande de Gaza et la rendre plus sûre après deux ans de guerre, ont déclaré mardi des experts de l'ONU, tandis que les agences humanitaires ont signalé que l'aide fournie était actuellement bien trop faible pour répondre aux besoins des Palestiniens désespérés.


© Nations Unies -
