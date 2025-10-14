Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Libye : deux gouvernements, une même impasse

Près de 14 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye reste prisonnière d’institutions rivales et d’un statu quo qui étouffe ses aspirations démocratiques. Depuis Tripoli, l’envoyée de l’ONU dans le pays dresse le tableau d’un peuple qui réclame des urnes, et d’une classe politique engluée dans ses manœuvres.


