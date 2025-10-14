Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour les jeunes issus de milieux défavorisés, le soutien social a ses limites

par Jiseul Sophia Ahn, Postdoctoral fellow in youth vocational development, Université de Montréal
Elizabeth Olivier, Professeure, Université de Montréal
Marina Borisova, Étudiante au doctorat, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Véronique Dupéré, Université de Montréal
Chez les jeunes adultes défavorisés, le soutien social favorise le bien-être… mais peine à compenser le stress de relations difficiles.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
