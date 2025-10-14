Tolerance.ca
Washington sanctionne Ouagadougou qui refuse l'accueil de migrants illégaux venant des États-Unis

par Jean Sovon
Suite à un refus de Ouagadougou d'accueillir les migrants expulsés par les Etats-Unis, Washington décide de renvoyer les Burkinabé demandeurs de visas vers le Togo.


