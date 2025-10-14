Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Climat : les pays africains se préparent à donner un coup d'accélérateur

par Pedi Obani, Associate Professor, School of Law, University of Bradford
Le deuxième Sommet africain sur le climat veut rendre obligatoire le financement climatique et généraliser les lois sur le climat en Afrique.La Conversation


