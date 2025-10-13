Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les effets des catastrophes coûtent au monde 2.000 milliards de dollars par an

À l’occasion de la Journée internationale de prévention des catastrophes ce lundi 13 octobre, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé la communauté internationale à accroître les investissements dans la réduction des risques liés aux catastrophes.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Gaza, la première trêve depuis six mois marquée par un afflux d’aide humanitaire
~ La crise politique et la corruption alimentent la violence au Soudan du Sud, selon des enquêteurs de l'ONU
~ Liban : Obtenir justice pour les journalistes tués par les forces israéliennes
~ La mendicité infantile au Sahel, symbole de la précarité de sociétés faisant face à de multiple crises
~ Gaza : l'ONU salue la libération de tous les otages israéliens encore vivants
~ En RDC, la diplomatie s’essouffle et la guerre s’étend
~ Pop culture sud-coréenne : les raisons d’un succès mondial
~ Catastrophes industrielles, ferroviaires, maritimes… L’erreur individuelle existe-t-elle vraiment ?
~ Le bond en avant de l’industrie automobile chinoise de 1953 à nos jours
~ Tony Blair est-il l’homme de la situation pour Gaza ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter