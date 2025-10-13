Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La crise politique et la corruption alimentent la violence au Soudan du Sud, selon des enquêteurs de l'ONU

L'escalade de la crise politique au Soudan du Sud provoque une recrudescence des violences armées et aggrave une situation humanitaire et des droits humains déjà désastreuse, ont déclaré lundi des enquêteurs de l'ONU.


