Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Liban : Obtenir justice pour les journalistes tués par les forces israéliennes

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le journaliste libanais Issam Abdallah effectuait un reportage pour Reuters à Zaporijia, en Ukraine, le 17 avril 2022, lors d’une offensive russe. L’année suivante, le 13 octobre 2023, Issam Abdallah a été tué par une frappe israélienne alors qu’il travaillait dans le sud du Liban. © 2022 Ueslei Marcelino/Reuters (Beyrouth) – Le 9 octobre, le gouvernement libanais a chargé le ministère de la Justice d'examiner les mesures juridiques qui pourraient être prises à l’encontre d’Israël suite aux attaques menées par les forces de ce pays contre des journalistes lors du…


© Human Rights Watch -
