Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La mendicité infantile au Sahel, symbole de la précarité de sociétés faisant face à de multiple crises

par Job Tiguem Poudiougo
Dans les grandes villes des pays du Sahel central: Niamey, Bamako et Ouagadougou, un phénomène anormal devenu une réalité quotidienne  se déroule aux yeux de tous  : la mendicité des enfants.


Lire l'article complet

© Global Voices -
