Observatoire des droits humains

Le ciblage délibéré de civils au Darfour doit cesser, affirme l’ONU

La Coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Soudan a fermement condamné dimanche les attaques délibérées contre des civils dans le Darfour du Nord, appelant à y mettre fin immédiatement.


© Nations Unies -
