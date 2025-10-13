Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RDC, la diplomatie s’essouffle et la guerre s’étend

Il y a, dans les mots mesurés de Xia Huang, une fatigue palpable : celle d’un diplomate confronté à la faillite d’une paix qu’il croyait possible. L’envoyé de l’ONU dans la région des Grands Lacs – cette zone frontalière entre la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda – a dressé lundi le constat d’un échec collectif. Après des mois de frénésie diplomatique, la guerre dans l’est congolais s’étend à mesure que s’effrite une architecture de paix bancale.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
