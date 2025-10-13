Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand les muscles se rebellent : la dystonie, un trouble du mouvement sous-diagnostiqué

par Natalia Brandín de la Cruz, Personal Docente e Investigador Grado de Fisioterapia, Universidad San Jorge
Lorena Morcillo Martínez, Personal Docente e investigador en Fisioterapia, Universidad San Jorge
Sandra Calvo, Profesora e investigadora del Grado en Fisioterapia, Universidad de Zaragoza
En France, 20 000 personnes environ souffrent de dystonie, un trouble du mouvement qui peut donner des tremblements à ne pas confondre avec ceux de la maladie de Parkinson.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La mendicité infantile au Sahel, symbole de la précarité de sociétés faisant face à de multiple crises
~ Gaza : l'ONU salue la libération de tous les otages israéliens encore vivants
~ En RDC, la diplomatie s’essouffle et la guerre s’étend
~ Pop culture sud-coréenne : les raisons d’un succès mondial
~ Catastrophes industrielles, ferroviaires, maritimes… L’erreur individuelle existe-t-elle vraiment ?
~ Le bond en avant de l’industrie automobile chinoise de 1953 à nos jours
~ Tony Blair est-il l’homme de la situation pour Gaza ?
~ Mode éthique : les consommateurs sont-ils autant « responsables » partout dans le monde ?
~ Gaza : l'ONU salue la libération des otages
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la paix en RDC et dans les Grands Lacs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter