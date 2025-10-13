Quand les muscles se rebellent : la dystonie, un trouble du mouvement sous-diagnostiqué

par Natalia Brandín de la Cruz, Personal Docente e Investigador Grado de Fisioterapia, Universidad San Jorge

Lorena Morcillo Martínez, Personal Docente e investigador en Fisioterapia, Universidad San Jorge

Sandra Calvo, Profesora e investigadora del Grado en Fisioterapia, Universidad de Zaragoza