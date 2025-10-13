Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Mode éthique : les consommateurs sont-ils autant « responsables » partout dans le monde ?

par Fabian Bartsch, Associate Professor in Marketing, Montpellier Business School
Thi Thanh Huong (Jenny) Tran, Associate Professor of Marketing, SKEMA Business School
L’industrie de la mode est largement mondialisée, mais qu’en est-il des consommateurs ? Réagissent-ils partout de la même façon, notamment quand une marque adopte un comportement problématique ?La Conversation


