Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la paix en RDC et dans les Grands Lacs

Le Conseil de sécurité examine, lundi matin, le dernier rapport sur la mise en œuvre de l’accord de paix pour la République démocratique du Congo (RDC) et les Grands Lacs, en présence de l’envoyé de l'ONU dans la région, Huang Xia. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.  


© Nations Unies -
