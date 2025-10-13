EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la paix en RDC et dans les Grands Lacs

Le Conseil de sécurité examine, lundi matin, le dernier rapport sur la mise en œuvre de l’accord de paix pour la République démocratique du Congo (RDC) et les Grands Lacs, en présence de l’envoyé de l'ONU dans la région, Huang Xia. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



