Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pour relever certains défis de l’entreprise, le doctorat peut être la solution

par Michel Kalika, Professeur émérite, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3
Jean-Pierre Helfer, Professeur Management génral, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le Doctorate of business administration (DBA) vise à apporter une aide aux entreprises, mais reste un diplôme assez peu connu. Il crée des ponts entre le monde des affaires et celui de la recherche.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La mendicité infantile au Sahel, symbole de la précarité de sociétés faisant face à de multiple crises
~ Gaza : l'ONU salue la libération de tous les otages israéliens encore vivants
~ En RDC, la diplomatie s’essouffle et la guerre s’étend
~ Pop culture sud-coréenne : les raisons d’un succès mondial
~ Catastrophes industrielles, ferroviaires, maritimes… L’erreur individuelle existe-t-elle vraiment ?
~ Le bond en avant de l’industrie automobile chinoise de 1953 à nos jours
~ Tony Blair est-il l’homme de la situation pour Gaza ?
~ Quand les muscles se rebellent : la dystonie, un trouble du mouvement sous-diagnostiqué
~ Mode éthique : les consommateurs sont-ils autant « responsables » partout dans le monde ?
~ Gaza : l'ONU salue la libération des otages
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter