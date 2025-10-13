Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Manuels d’éducation aux droits humains pour Écrire pour les droits 2025

par Amnesty International
La campagne Écrire pour les droits d'Amnesty International se déroule chaque année autour du 10 décembre, date de la Journée des droits de l'homme, qui commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Écrire pour les droits rassemble des millions de personnes à travers le monde en soutien à des individus et […]


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
