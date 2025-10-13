Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Écrire pour les droits – L’espoir et l’humanité méritent de triompher

par Amnesty International
Chaque année, Amnesty fait le constat renouvelé du pouvoir du militantisme en faveur des droits humains, et ce malgré les atrocités à travers le monde. Dans un contexte de montée de l’autoritarisme, du génocide à Gaza, de la crise climatique et de l’érosion des droits civils, la campagne annuelle d’Amnesty Écrire pour les droits nous […] The post Écrire pour les droits – L’espoir et l’humanité méritent de triompher appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale
