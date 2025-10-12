Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël/Palestine : Microsoft devrait éviter de contribuer aux violations des droits

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une employée de Microsoft brandissait un drapeau palestinien lors d'un rassemblement sur le « Microsoft Campus » abritant le siège de l’entreprise à Redmond, dans l’État de Washington sur la côte ouest des États-Unis, le 19 août 2025.  © 2025 David Ryder/Bloomberg via Getty Images (New York, 10 octobre 2025) – Microsoft devrait suspendre les contrats commerciaux qui contribuent à de graves violations des droits humains et à des crimes internationaux commis par l'armée israélienne et d'autres organismes gouvernementaux de ce pays, ont conjointement déclaré…


© Human Rights Watch -
