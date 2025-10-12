Tolerance.ca
« Le ciblage délibéré des civils au Nord-Darfour doit cesser », affirme l’ONU

La Coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Soudan a fermement condamné dimanche les attaques délibérées contre les civils dans le Nord-Darfour, appelant à y mettre fin immédiatement.


