Freinage et particules fines : une pollution routière oubliée des évolutions réglementaires ?
par Alice Mirailler, Ph.D. Candidate, Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures LaMCoS, INSA Lyon – Université de Lyon
Ana-Maria Trunfio-Sfarghiu, Chercheuse, INSA Lyon – Université de Lyon
Usure des pneus, des freins et même de la chaussée sont des sources de pollution souvent ignorées. Cette pollution concerne aussi les voitures électriques.
© La Conversation
- dimanche 12 octobre 2025