Observatoire des droits humains

Freinage et particules fines : une pollution routière oubliée des évolutions réglementaires ?

par Alice Mirailler, Ph.D. Candidate, Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures LaMCoS, INSA Lyon – Université de Lyon
Ana-Maria Trunfio-Sfarghiu, Chercheuse, INSA Lyon – Université de Lyon
Usure des pneus, des freins et même de la chaussée sont des sources de pollution souvent ignorées. Cette pollution concerne aussi les voitures électriques.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
