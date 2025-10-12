Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand une idée en économie devient populaire : les ressorts cachés de sa diffusion

par Valérie Mignon, Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique au CEPII, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières
Marc Joëts, Profressor of Finance and Machine Learning, IÉSEG School of Management
Le succès d’un article en économie ne dépend pas que de sa qualité intrinsèque. Si elle importe, la visibilité d’un article dépend d’autres facteurs.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
