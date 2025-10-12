Quand une idée en économie devient populaire : les ressorts cachés de sa diffusion
par Valérie Mignon, Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique au CEPII, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières
Marc Joëts, Profressor of Finance and Machine Learning, IÉSEG School of Management
Le succès d’un article en économie ne dépend pas que de sa qualité intrinsèque. Si elle importe, la visibilité d’un article dépend d’autres facteurs.
- dimanche 12 octobre 2025