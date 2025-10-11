Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sommes-nous plus bêtes que nos parents ?

par Corentin Gonthier, Professeur de psychologie, Nantes Université
Existe-t-il une réelle baisse de l’intelligence en France ? Il semble que répondre par l’affirmative relève plus d’opinions politiques que de la science.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
