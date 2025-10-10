Tolerance.ca
Frappes américaines dans les Caraïbes : l’ONU appelle Washington et Caracas à la retenue

Le Conseil de sécurité s’est réuni en urgence, vendredi, à la demande de Caracas, qui dénonce les manœuvres militaires américaines dans les Caraïbes, au large de ses côtes. Washington accuse en retour l’aviation vénézuélienne d’avoir survolé l’un de ses navires de guerre dans les eaux internationales. Les deux capitales se rejettent la responsabilité d’une montée des tensions.


© Nations Unies -
