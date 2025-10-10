Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi la « business pride » du Medef n’aura pas lieu

par Michel Offerlé, Sociologie du politique, École normale supérieure (ENS) – PSL
Un meeting « énorme », censé défendre les patrons devait se tenir ce lundi 13 octobre : il a été reporté. Le patronat, sous pression et divisé, apparaît fébrile.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Frappes américaines dans les Caraïbes : l’ONU appelle Washington et Caracas à la retenue
~ Deux activistes burkinabè ayant été enrôlés illégalement dans l'armée ont été libérés
~ Madagascar : l’ONU demande aux autorités de cesser tout recours à la force inutile contre les manifestants
~ Haïti : plus d’un habitant sur deux plongé dans l’insécurité alimentaire aiguë
~ EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil sur la situation au large des côtes vénézuéliennes
~ « Le soutien à la santé mentale n’est pas facultatif, il est essentiel », affirme Guterres
~ Le Nobel de la paix à María Corina Machado : un signal fort en faveur de la démocratie au Venezuela
~ « N'oubliez pas le Sahel ! » : l'appel à l'aide du HCR pour quatre millions de déplacés
~ « Je ne souffrirai plus de la faim » : l'espoir renaît à Gaza après l'accord de cessez-le-feu
~ Gaza : Le cessez-le-feu ne se substitue pas à des actions en faveur de l'aide et de la justice
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter