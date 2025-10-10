Madagascar : l’ONU demande aux autorités de cesser tout recours à la force inutile contre les manifestants

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a appelé, vendredi, les forces de sécurité à Madagascar à cesser tout recours à la force inutile contre les manifestants qui protestent depuis deux semaines contre les coupures d'eau et d'électricité persistantes mais aussi plus largement contre le coût de la vie, le chômage et la corruption.



