EN DIRECT - Réunion d'urgence du Conseil sur la situation au large des côtes vénézuéliennes

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, vendredi après-midi, à la demande urgente de Caracas, qui dénonce une escalade des activités militaires des navires de guerre américains dans les Caraïbes. Cette réunion était prévue avant l'annonce, dans la matinée, de la remise du prix Nobel de la paix à María Corina Machado, l'opposante vénézuélienne au régime de Nicolás Maduro. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



Lire l'article complet