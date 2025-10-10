« Le soutien à la santé mentale n’est pas facultatif, il est essentiel », affirme Guterres

Alors que les conflits se multiplient, les déplacements de population s’intensifient et la crise climatique frappe avec une force grandissante, le chef de l'ONU a souligné vendredi le lourd tribut que les crises font peser sur le bien-être des populations et la nécessité d’apporter un soutien accru afin d’apaiser leurs souffrances et les aider à surmonter leur détresse.



