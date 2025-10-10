Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Le soutien à la santé mentale n’est pas facultatif, il est essentiel », affirme Guterres

Alors que les conflits se multiplient, les déplacements de population s’intensifient et la crise climatique frappe avec une force grandissante, le chef de l'ONU a souligné vendredi le lourd tribut que les crises font peser sur le bien-être des populations et la nécessité d’apporter un soutien accru afin d’apaiser leurs souffrances et les aider à surmonter leur détresse.


© Nations Unies -
