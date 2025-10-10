Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Nobel de la paix à María Corina Machado : un signal fort en faveur de la démocratie au Venezuela

L’attribution, vendredi, du prix Nobel de la paix à l’opposante vénézuélienne María Corina Machado a suscité une onde d’émotion bien au-delà de Caracas. Aux Nations Unies, plusieurs responsables ont salué une distinction qui, selon eux, adresse un message clair en faveur de la démocratie et de l’État de droit au Venezuela.


© Nations Unies -
