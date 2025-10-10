« N'oubliez pas le Sahel ! » : l'appel à l'aide du HCR pour quatre millions de déplacés

Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a appelé, vendredi, à un soutien international urgent pour ses opérations au Sahel alors que près de 4 millions de personnes sont actuellement déplacées au Burkina Faso, au Mali, au Niger et dans les pays voisins, soit environ deux tiers de plus qu’il y a cinq ans, en raison de l’insécurité, de l’accès limité aux services et des effets du changement climatique.



